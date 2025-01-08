8 Ocak 2025 Çarşamba Günün TV Yayın Akışı: İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı

Bugünü evde vakit geçirmek isteyenler, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların yayınlandığını merak ediyor. Gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler, izleyicileriyle buluşmak için ekranlarda olacak.

İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı bilgileri:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Atv'de bu akşam Galatasaray - Rams Başakşehir maçı var.

Show Tv'de Sandık Kokusu yeni bölüm var.



Now Tv ekranlarında ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

00:30 Bir Gece Masalı

03:10 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Galatasaray - Rams Başakşehir

22: 45 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI:

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

22:45 Eski Yöntem

NOW TV YAYIN AKIŞI:



07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...- Yeni bölüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI:



08:00 Bu Sabah

10:15 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu yeni bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI:



07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 RTÜK Belgesel

22:30 Çınar Ağacı

TV8 YAYIN AKIŞI:



8:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı