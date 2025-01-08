8 Ocak 2025 Çarşamba Günün TV Yayın Akışı: İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı

Bugünü evde vakit geçirmek isteyenler, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların yayınlandığını merak ediyor. Gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler, izleyicileriyle buluşmak için ekranlarda olacak.
İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı bilgileri:
Atv'de bu akşam Galatasaray - Rams Başakşehir maçı var.
Show Tv'de Sandık Kokusu yeni bölüm var.
Now Tv ekranlarında ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Galatasaray - Rams Başakşehir
22: 45 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:45 Eski Yöntem
NOW TV YAYIN AKIŞI:
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...- Yeni bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
08:00 Bu Sabah
10:15 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu yeni bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI:
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 RTÜK Belgesel
22:30 Çınar Ağacı
TV8 YAYIN AKIŞI:
8:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
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