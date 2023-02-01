82 yaşındaki adamın eli metronun kapısına sıkıştı! Tekmeleyerek açmaya çalıştı ama raylarda sürüklenerek hayatını kaybetti

Brezilya’nın Rio De Janerio kentindeki bir metro istasyonunda yaşanan felaket ülke gündemin yerleşti. Eski bir asker olan 82 yaşındaki Jose Alves Simao isimli bir adam, futbol maçını izlemek üzere oğluyla buluşmak için metroya binmek istedi.

Metroya binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Simao’nun parmağı kapıya sıkıştı. Kapıların kapanması üzerine parmağını çıkartmayan adam metronun hareket etmesiyle raylarda sürüklenmeye başladı. İç kanamanın yanı sıra göğüs ve karın bölgesindeki yaralanmalardan dolayı yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

HER YERDE BABASINI ARADI

Simao’nun oğlu Nilton, bir polis memurundan gelen telefona kadar babasını aradığını dile getirdi. Nilton yetkililerin kendisini arayarak babasının kaza geçirdiğini söylediğini dile getirerek, “Karakolda sadece babamın metroya binmeye çalışırken kaza geçirdiğini ve öldüğünü öğrendik” ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve ailenin mağdur edilmemesi adına gerekli ödemelerin yapılacağı söylendi.