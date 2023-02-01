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  4. 82 yaşındaki adamın eli metronun kapısına sıkıştı! Tekmeleyerek açmaya çalıştı ama raylarda sürüklenerek hayatını kaybetti

82 yaşındaki adamın eli metronun kapısına sıkıştı! Tekmeleyerek açmaya çalıştı ama raylarda sürüklenerek hayatını kaybetti

01.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 82 yaşındaki Jose Alves Simao isimli bir adamın parmağı binmeye çalıştığı metronun kapısına sıkıştı. İstasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde yaşlı adam kendisini kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Parmağının sıkıştığı kapıyı tekmeleyerek açmak isteyen adam metronun hareket etmesi üzerine raylarda sürüklenerek hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Rio De Janerio kentindeki bir metro istasyonunda yaşanan felaket ülke gündemin yerleşti. Eski bir asker olan 82 yaşındaki Jose Alves Simao isimli bir adam, futbol maçını izlemek üzere oğluyla buluşmak için metroya binmek istedi.

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Metroya binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Simao’nun parmağı kapıya sıkıştı. Kapıların kapanması üzerine parmağını çıkartmayan adam metronun hareket etmesiyle raylarda sürüklenmeye başladı. İç kanamanın yanı sıra göğüs ve karın bölgesindeki yaralanmalardan dolayı yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

HER YERDE BABASINI ARADI

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Simao’nun oğlu Nilton, bir polis memurundan gelen telefona kadar babasını aradığını dile getirdi. Nilton yetkililerin kendisini arayarak babasının kaza geçirdiğini söylediğini dile getirerek, “Karakolda sadece babamın metroya binmeye çalışırken kaza geçirdiğini ve öldüğünü öğrendik” ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve ailenin mağdur edilmemesi adına gerekli ödemelerin yapılacağı söylendi.

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Brezilya metro

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