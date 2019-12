82 yaşındaki kadın, hırsızı alt etti: Çok yanlış bir ev seçti!

New York'un Rochester şehrinde yaşayan 82 yaşındaki vücut geliştiricisi Willie Murphy'nin akşam saatlerinde kapısı çaldı. Yaşlı kadın, bir adamın kapısını yumruklayarak kendisiden ambulans çağırmasını istediğini gördü. Murphy'nin durumdan şüphelenerek polisi aramasından kısa bir süre sonra, adam kapıyı kırarak eve girdi.

8 yıldır vücut geliştirme çalıştığını söyleyen Murphy, "(Hırsız)çok yanlış bir ev seçti" dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Elime gelen ilk şeyi aldım. Bu bir masaydı. Ama tahmin ne oldu? Adama vurunca masa kırıldı. Ben de metal bacaklarıyla vurmaya devam ettim."

Adam yere düşünce üzerinde zıpladığını söyleyen kadın, daha sonra mutfağa gidip bebek şampuanı aldığını ve adamın yüzüne sıktığını ifade etti.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



