83 yaşındaki Gönül Yazar 18 kiloyu nasıl verdi?

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden’le aşk yaşadığını açıklayan 83 yaşındaki ‘Taş Bebek’ lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar, Facebook adresinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. 2016 yılında sosyal medyada ses sanatçısı Onur Akay, “Taş babaanneme bakın! 84 yaşında genç kızlara taş çıkartıyor. Helal olsun Gönül Yazar, bu fizik 2016’da tarih yazar” notu ile Gönül Yazar’ın mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve Akay’ın paylaşımları gazetelerde ve magazin programlarında yer bulmuştu.

“MANKEN GİBİYİM ŞÜKÜR”

Aynı fotoğrafı yeniden paylaşarak 18 kilo verdiğini açıklayan Gönül Yazar’ın, babaanne ve yaş paylaşımlardan dolayı Onur Akay’a oldukça sinirlendiği, 3 sene sonra gelen bu paylaşımla anlaşıldı. Oğlunun olmadığını ifade eden Yazar, “Babaanne değilim. Bu resimde seksen dört kiloydum. Akupunktur ve öğün atlayarak 18 kilo verdim, şu an manken gibiyim şükür” notunu düştü. Yazar’ın yaşının 2 yaş daha büyük olduğunu iddia eden Akay, 2017 yılında ise Taş babaannem bu sene 85 yaşında." notunu düşmüştü.