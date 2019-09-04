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83 yaşındaki Gönül Yazar 18 kiloyu nasıl verdi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

“Taş bebek” lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar, 18 kilo verdi ve o kiloları nasıl verdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

83 yaşındaki Gönül Yazar 18 kiloyu nasıl verdi?

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden’le aşk yaşadığını açıklayan 83 yaşındaki ‘Taş Bebek’ lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar, Facebook adresinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. 2016 yılında sosyal medyada ses sanatçısı Onur Akay, “Taş babaanneme bakın! 84 yaşında genç kızlara taş çıkartıyor. Helal olsun Gönül Yazar, bu fizik 2016’da tarih yazar” notu ile Gönül Yazar’ın mayolu fotoğraflarını paylaşmış ve Akay’ın paylaşımları gazetelerde ve magazin programlarında yer bulmuştu.

02 - Gönül Yazar - Son Hali

“MANKEN GİBİYİM ŞÜKÜR”

Aynı fotoğrafı yeniden paylaşarak 18 kilo verdiğini açıklayan Gönül Yazar’ın, babaanne ve yaş paylaşımlardan dolayı Onur Akay’a oldukça sinirlendiği, 3 sene sonra gelen bu paylaşımla anlaşıldı. Oğlunun olmadığını ifade eden Yazar, “Babaanne değilim. Bu resimde seksen dört kiloydum. Akupunktur ve öğün atlayarak 18 kilo verdim, şu an manken gibiyim şükür” notunu düştü. Yazar’ın yaşının 2 yaş daha büyük olduğunu iddia eden Akay, 2017 yılında ise Taş babaannem bu sene 85 yaşında." notunu düşmüştü.

“EVLENMİYORUM”

Akupunktur ve öğün atlayarak 18 kilo verdiğini açıklayan Gönül Yazar, ayrıca yeni aşkı ile ilgili sosyal medyada yapılan tartışmalara da cevap verdi. Yazar, “Ben hayat tecrübesi olan bir kadınım. Önceki evliliklerim hep baba özlemiydi. O yaştaki evliklerim oldu. Baba yaşındakilerdi. Minnet duyuyorum beni aldatmadılar. Ben aşk yaşıyorum. Evlenmiyorum. Birbirimizi sevdik. Aşkımıza saygı duyulmasından başka bir şey beklemiyoruz. Lütfen bizi anlayın. Sevgi ve saygılarımla.” ifadelerini kullandı.

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Gönül Yazar 18 kilo verdi

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