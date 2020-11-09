HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 85 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 2 bin 576 oldu. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" mesajını paylaştı.

9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Bakan Koca'dan maske uyarısı!Bakan Koca'dan maske uyarısı!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Son dakika: MİT'ten operasyon! 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı öldürüldü
MİT'ten yurt dışı operasyonu! Öldürüldü
Son dakika: Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı
Bakan Koca'dan maske uyarısı!
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!
Adıyaman'da, 'hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı
'Hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı
Şırnak'ta PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Şırnak'ta PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.