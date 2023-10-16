90 kilo veren Güllü'nün değişimi ağızları açık bıraktı! Adeta iğne ipliğe döndü

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Güllü, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Kilolarıyla hep başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'nün yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü son olarak, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini için de 20 kilo vermişti.

Şimdilerde yeni klip hazırlığında olan ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Güllü'ye; 'Yılların eskitemediği güzellik', 'Çok güzelsin', 'Resmen gençleşmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde doğdu.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı.

Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

