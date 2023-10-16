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  4. 90 kilo veren Güllü'nün değişimi ağızları açık bıraktı! Adeta iğne ipliğe döndü

90 kilo veren Güllü'nün değişimi ağızları açık bıraktı! Adeta iğne ipliğe döndü

16.10.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tavırları ve sempatik halleriyle dikkat çeken şarkıcı Güllü son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo birden veren ünlü şarkıcı yeni klibi için 20 kilo daha vermişti. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'nün değişimi herkesi şaşırttı.

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Güllü, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Kilolarıyla hep başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

güllü eski hali 3

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'nün yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

GÜLLÜ KİLOLU HALİ 2

Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü son olarak, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini için de 20 kilo vermişti.

Güllü son hali

Şimdilerde yeni klip hazırlığında olan ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Güllü'ye; 'Yılların eskitemediği güzellik', 'Çok güzelsin', 'Resmen gençleşmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Güllü son hali 4

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde doğdu.

Güllü son hali 3

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı.

Güllü son hali 2

Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Güllü SON HALİ 1

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

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