90'ların efsane ismiydi! Ayşe Özgün şimdi ne yapıyor?

Türkiye'de televizyonun çok izlendiği, özel kanlların hızla çıktığı yıllardı 90'lar... Sabah programlarıyla yeni tanışan vatandaşların en çok izlenenler listesinde Ayşe Özgün vardı.

'Bir kova su ile yıkanabilir bir su bardağı su ile de dişlerinizi fırçalayabilirsiniz' sözleriyle o zamanlardan suyun israf edilmemesi gerektiğini aşılamıştı.



Levent Kırca defalarca Olacak O Kadar skeçlerinde onu konu etmişti Ayşe Özgün'ü.

1951 Adana doğumlu olan Ayşe Özgün İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olmadan eğitimini yarım bırakmıştı.

Ancak gazetecilik hayatına 18 yaşında Nokta dergisinde başlayan Özgün için okul meslek aşkını durduracak bir unsur değildi.

2015 yılına kadar ekranlarda farklı konuları ele alan Ayşe Özgün en çok Yaşar Nuri Öztürk ile yaptığı programlardaki sohbetleriyle adından söz ettirmişti.

Televizyon camiasında çok sevilen Özgün uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.



Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özgün, koronavirüs karantinasını evinde ailesiyle geçirmekte.



