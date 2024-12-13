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Herkesin her gün yaptığı iş onun canına mal oldu! İş yerinde yerleri silirken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti: "Bunu kabul edemeyiz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 14:42
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İtalya'nın Sicilya bölgesinde iş yerinde 38 yaşındaki Mimma Faia yerleri silerken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, işçiler için güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi çağrılarına yol açtı. İşçi sendikaları da seslerini yükselterek 'Bunu kabul edemeyiz' ifadelerini kullandı.

Herkesin her gün yaptığı iş onun canına mal oldu! İş yerinde yerleri silirken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti: "Bunu kabul edemeyiz"

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Sicilya şehrinin Palermo bölgesinde 38 yaşındaki Mimma Faia, iş yerinde mutfak zeminini silerken elektrik çarpması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yaşadığı kazanın ardından 2 ay boyunca hastanede tedavi görmesine rağmen Faia yaşama tutunamadı.

ÇOCUKLARINDAN DOKUNAKLI MESAJ

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Annesinin vefatının ardından Faia'nın oğlu sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaşarak, "Huzur içinde yatsın. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Bize her zaman yaptığın gibi bak. Seni seviyorum anne. Hayatında üstesinden geldiğin tüm zorluklardan sonra, üç harika çocuğu tek başına büyüttükten sonra, bu hak ettiğin kader değildi . Sen neşe ve sevgiyi hak ediyordun" ifadelerini kullandı.

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İşçi sendikaları da seslerini yükseltti. Uiltrasporti Sicilia, işçiler için daha iyi güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu. Sendika yaptığı açıklamada, "Mimma Faia'nın bir trattoriada elektrik çarpması sonucu ölümü, işyeri güvenliğinin eksikliğiyle bağlantılı bir başka trajediyi temsil ediyor. Bir işçinin mütevazı bir geçim sağlamak için evden ayrılmasının ardından tabut içinde geri dönmesini kabul edemeyiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya elektrik çarpması
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