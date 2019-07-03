90'ların yıldız isimlerinden bikini şov! Genç kızlara taş çıkardılar

Yaz tatilinin gelmesiylerotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çeviren ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

BEĞENİ YAĞDI

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Aydan Şener, bikinili pozuyla takipçilerini hayran bıraktı. 56 yaşındaki Şener'in, köpeğiyle verdiği yaz pozuna beğen yağdı.

"20'LİK KIZLARA ÇIKARIYORSUN"

56 yaşında olan sinema oyuncusu Billur Kalkavan sahil pozlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Bikinili fotoğrafını cesurca paylaşan Kalkavan takipçilerinden "Maşallah 20'lik kızlara taş çıkartırsınız" yorumları yağdı.

MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Bodrum sahillerine damga vuran bir diğer isim ise 90'lar Türk popunun yıldız ismi Yonca Evcimik oldu. Geçtiğimiz günlerde pantolon düğmesini açarak poz vermesiyle çok konuşulan Yonca Evcimik, "Gün batımına selam olsun" diyerek mayolu pozunu hayranlarının beğenisine sundu.



