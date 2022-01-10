90’lı yılların dövme trendi geri döndü! Sosyal medya akıma tepkisiz kalmadı

Dövme bazıları için bir tutku bazıları için ise sadece estetik bir görüntüden ibaret. Dövmeler sahipleri için özel anlamlar içerebildiği gibi sadece trendlere ayak durmak adına dövme yaptıranların sayısı da bir hayli fazla. Kişilerin dövmelerinde genellikle o dönemin trendleri, ünlü isimler ile dizi ve film karakterlerinden ilham alıyor. 1990’lı yıllarda dikenli tel görünümü anımsatan kol dövmeleri popülerdi. Dövmelerin öncülerinden biri ise Pamela Anderson’du. Son dönemde sosyal medya bu dövmelerin yeniden yaygınlaştığı görülüyor.

FİLM İÇİN YAPTIRMIŞTI

1995 yılında Barberd Wire filmi için Pamela Anderson’un koluna yaptırdığı dövme bir döneme adeta damga vurmuştu. Dövme yaptırma fikrinin kendisi için önemli bir adım olduğundan söz eden Anderson o yıllarda, “Makyja yapanlar bunu koluma her gün çizecekti. Dövmeci bir tanıdığım vardı ve çizimi ona götürdüm. Kolumda nasıl durduğunu görmek için yarım gün boyunca orada durdu ve sürekli olarak baktım. Sonunda ise kararımı verdim” dedi.

Sol pazısındaki dövme, o on yılda yapılacak olan tüm dikenli tel dövmelerinin ilham kaynağı olarak sonsuza kadar hatırlanacak olsa da 2000’li yılların başında bu trend tozlu raflardaki yerini aldı. Dikenli tel dövmesi trendi saklandığı yerden 2022 yılında bir kez daha çıktı ve sosyal medyanın popüler figürlerinden biri haline geldi.



