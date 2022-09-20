90'lı yılların yıldız ismi Nadide Sultan'ın son hali şaşırttı! Görenler "Yıllara meydan okumuş" dedi

90'lı yıllarda adından sıkça bahsedilen Nadide Sultan, hem güzelliği hem yeteneği ile adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz günlerde konser vermeye başlayan Nadide Sultan'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

NADİDE SULTAN YILLARA MEYDAN OKUMUŞ!

Bir dönem Sergen Yalçın'la yaşadığı aşkla gündeme gelen isim, uzun süre gündemden düşmemişti.

15 Kasım 1976 doğumlu olduğu bilinen 45 yaşındaki isim, şimdilerde konser maratonuna devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Nadide Sultan'ın değişimini görenlerin ağzı açık kaldı.

"YILLARA MEYDAN OKUMUŞ"

Sosyal medyada konser kesitlerini ve fotoğraflarını paylaşan Nadide Sultan'a "Daha da gençleşmiş", "Yıllara meydan okumuş" gibi yorumlar geldi.

İşte Nadide Sultan'ın son hali...





