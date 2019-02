91. Oscar Ödülleri’nde sahne alacak isimler belli oldu (Oscar 2019)

Daha şimdiden yakın dönemin en çok konuşulan Oscar’larından biri olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde sahneye çıkacak şarkıcılar belli oldu. Gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül kategorisinin önce canlı yayından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla şimdiden en tartışmalı törenlerden biri olan 91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek isimler açıklandı.

24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde ödül adayı Bohemian Rhapsody filmine konu olan Queen grubu sahne alacak. Adam Lambert’in solistliğini üstlendiği Queen grubunun Oscar sahnesinde olacağı haberi, Akademi’nin resmi Twitter hesabında duyuruldu. Bu heyecanlı gecenin en çok beklenen performansı ise A Star Is Born filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın Shallow şarkısı düeti olacak. Yılın en büyük sinema etkinliği 2019 Oscar gecesinde ayrıca Jennifer Hudson I'll Fight şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings When a Cowboy Trades His Spurs for Wings şarkısına düet yapacak.