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Simpsonlardan bir kehanet daha gerçekleşti! 4 ülke de o olayı yaşadı... Gözler tekrardan diziye çevrildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 09:41
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Simpsonlar dizisinin 1998 yapım "Springfield'ın Son Günü" bölümündeki 2025'teki elektrik kesintisi öngörüsü, gerçeğe dönüşmeye başladı. 2025'in ilk üç ayında Sri Lanka, Şili, Küba ve Panama'da büyük elektrik kesintileri yaşandı. Bu olaylar, dizinin kehanetlerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Simpsonlardan bir kehanet daha gerçekleşti! 4 ülke de o olayı yaşadı... Gözler tekrardan diziye çevrildi

Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte birçok öngörüsüyle dikkat çekmiş ve bazen adeta kehanetlerde bulunmuştu. En çok dikkat çeken öngörüleri arasında, 1998 yapımı Springfield'ın Son Günü bölümünde yer alan elektrik kesintisi senaryosu bulunuyor. O bölümde kasaba bir anda karanlığa gömülüyor ve olayın tarihi ise 2025 yılına denk geliyor. Bu öngörü, özellikle son dönemde sosyal medyada tekrar gündem olmuş ve komplo teorilerine yol açmıştı. Ancak 2025'in ilk üç ayında, dünyada gerçekten de büyük elektrik kesintileri yaşandı.

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24 SAATTEN FAZLA KESİNTİ

İlk olarak 9 Şubat'ta Sri Lanka'da bir maymunun trafoya girmesi sonucu ülke tam anlamıyla elektriksiz kaldı. 22 milyon insanın 24 saatten fazla süreyle elektriksiz kaldığı bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ardından 26 Şubat'ta Şili'de de büyük bir elektrik kesintisi yaşandı ve ülke karanlığa gömüldü.

15 Mart'ta ise Küba'da ulusal elektrik sistemindeki çökme nedeniyle Havana sokakları ışıklarından mahrum kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle sadece jeneratörlere sahip yerler aydınlanabildi.

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KEHANETLER GERÇEKLEŞTİKÇE KORKU ARTIYOR

Ve son olarak 17 Mart'ta, Orta Amerika'nın Panama ülkesinde bir santralde yaşanan trafo patlaması sonucu geniş bir bölge elektriksiz kaldı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yaşanan elektrik kesintisinin ardından yaptığı açıklamada, durumu "affedilemez" olarak nitelendirerek, büyük bir hasar olduğunu ve derhal rapor alarak harekete geçeceklerini belirtti.

Simpsonlar'ın 2025 yılıyla ilgili elektrik kesintilerine dair öngörüleri, birer kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşürken, diziye olan ilgi bir kez daha arttı. Özellikle sosyal medyada, bu "kehanetlerin" gelecekte neler yaşanacağı konusunda insanları endişelendirdiği görülüyor.

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