93 kilo veren Pelin Öztekin: Kiloyla anılmaktan sıkıldım

‘Koca Koca Yalanlar’ dizisinin Canan’ı Pelin Öztekin Milliyet'e verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu! Mide ameliyatı olduktan sonra bambaşka bir görüntüye sahip olan Öztekin bazı mimiklerinin artık sempatik değil seksi olduğunu ifade etti.

İşte Öztekin'in açıklamalarından satır başları:

- Sürekli verdiğiniz kilolarla anılmak sizi rahatsız ediyor mu?

Dört yıldır zayıfım, bu yüzden evet sıkıldım. Sokakta görenler de bunu sorup, duruyor.

- 93 kilo verdiniz. Aslında bir başarı öyküsü...

Azimliyim, kendimi salmadım. Yeme düzenimi bozmadım, spor yaptım. 55 kilo da olmak istemedim. Şu an 68 kiloyum, bu benim için uygun. Dört yıldır yeni Pelin’i keşfediyorum.

Ahmet Mümtaz Taylan, ‘Her zaman yaptığın mimikler eski Pelin’de sempatik duruyorken, şimdi seksi görünüyor. Ona göre davran, izleyiciye nasıl yansıyor dikkat et’ demişti. Gerçekten söylediğinde haklıymış, kendimi ve mimiklerimi keşfediyorum.

- Babanız Rasim Öztekin neler öğütlüyor size?

Babamın, ameliyat olmam konusunda korkuları vardı, o yüzden ‘Ne gerek var?’ diyordu. Sonra ‘İyi ki beni dinlememişsin’ dedi. Oyunculuğa da ondan gizli başladığım için başlarda tepkiliydi. ‘Hayat Şarkısı’ndaki performansımdan sonra uçuşa geçtiğimi söyledi. Gelişimimden ve Canan karakterinden de çok memnun. Pozitif eleştiriler alıyorum.

