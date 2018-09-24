MAGAZİN

93 kilo veren Pelin Öztekin: Kiloyla anılmaktan sıkıldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

‘Koca Koca Yalanlar’ dizisinin Canan’ı Pelin Öztekin verdiği kilolarla ilgili yaptığı açıklamada sürekli kilolarıyla ilgili soru sorulmasından çok sıkıldığını ifade etti.

93 kilo veren Pelin Öztekin: Kiloyla anılmaktan sıkıldım

‘Koca Koca Yalanlar’ dizisinin Canan’ı Pelin Öztekin Milliyet'e verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu! Mide ameliyatı olduktan sonra bambaşka bir görüntüye sahip olan Öztekin bazı mimiklerinin artık sempatik değil seksi olduğunu ifade etti.

İşte Öztekin'in açıklamalarından satır başları:

- Sürekli verdiğiniz kilolarla anılmak sizi rahatsız ediyor mu?

Dört yıldır zayıfım, bu yüzden evet sıkıldım. Sokakta görenler de bunu sorup, duruyor.

- 93 kilo verdiniz. Aslında bir başarı öyküsü...

Azimliyim, kendimi salmadım. Yeme düzenimi bozmadım, spor yaptım. 55 kilo da olmak istemedim. Şu an 68 kiloyum, bu benim için uygun. Dört yıldır yeni Pelin’i keşfediyorum.

2116999_370538c5e1745da6e7a88ad93bd197ca_640x640

Ahmet Mümtaz Taylan, ‘Her zaman yaptığın mimikler eski Pelin’de sempatik duruyorken, şimdi seksi görünüyor. Ona göre davran, izleyiciye nasıl yansıyor dikkat et’ demişti. Gerçekten söylediğinde haklıymış, kendimi ve mimiklerimi keşfediyorum.

- Babanız Rasim Öztekin neler öğütlüyor size?

Babamın, ameliyat olmam konusunda korkuları vardı, o yüzden ‘Ne gerek var?’ diyordu. Sonra ‘İyi ki beni dinlememişsin’ dedi. Oyunculuğa da ondan gizli başladığım için başlarda tepkiliydi. ‘Hayat Şarkısı’ndaki performansımdan sonra uçuşa geçtiğimi söyledi. Gelişimimden ve Canan karakterinden de çok memnun. Pozitif eleştiriler alıyorum.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!
İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin pelin öztekin nasıl zayıfladı Pelin Öztekin koca koca yalanlar Pelin Öztekin zayıflama

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeki Müren'in nüfus cüzdanı örneği ortaya çıktı!

Zeki Müren'in nüfus cüzdanı örneği ortaya çıktı!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Zeki Müren anılıyor!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Zeki Müren anılıyor!

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.