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96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp... Oğlu haberi aldığında dünyası başına yıkıldı

19.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 96 yaşında ve yalnız yaşayan kadının evine 3 kişi girdi. Şahıslar yaşlı kadının yüzünü başörtüsüyle kapatıp ellerinden de yattığı karyolaya bağladı. Ardından evdeki 2 cumhuriyet altınıyla kadının 900 TL parasını alıp kaçtı. Çaresiz kadın kendi imkanlarıyla bağlandığı yerden kurtuldu ve sürünerek bahçeye çıkıp komşularından yardım istedi. Kadının yurt dışında yaşayan oğlu ise haberi aldığında dünyasının başına yıkıldığını söyledi.

96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp... Oğlu haberi aldığında dünyası başına yıkıldı

Afyonkarahisar'da yaşanan hırsızlık olayı "Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedirtti. 96 yaşındaki kadına adeta işkence ederek parasını çalan hırsızlar üstelik bunu iki cumhuriyet altını ve 900 TL para için yaptı. Yaşlı kadın güçlükle ve kendi imkanlarıyla kurtulurken bir süre sonra evinin bahçesinde baygın halde bulundu. Şahısların yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken yaşlı kadının yurt dışında yaşayan oğlu ise haberi aldığı gibi annesinin yanına geldiğini söyledi. Yaşlı kadın ise dehşete düşüren anları korku dolu gözlerle anlattı. İşte kan donduran olayın detayları...

YAŞLI KADININ YÜZÜNÜ KAPATIP ELLERİNDEN KARYOLAYA BAĞLADILAR

Vicdanları sızlatan olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki yalnız yaşayan Fidan Yayla’nın (96) evine 8 Ocak'da gece geç saatlerde kimliği belirsiz şahıslar girdi. Şüpheliler evin elektriğini kestikten sonra camı kırarak içeri girerken, bu sırada karyolasında uyuyan Fidan’ı gören şüpheliler akılalmaz bir şey yaptı. Yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatan şüpheliler ardından Fidan’ı ellerinden yattığı karyolasına bağladı. 3 şahıs daha sonra evin altını üstüne getirip Fidan’ın iki cumhuriyet altını ile sağladığı 900 TL parasını alıp yaşlı kadını o şekilde bırakıp evden ayrıldı.

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EVİN BAHÇESİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Şahısların gittiğini anlayan ve işkence gören Fidan ise kendi imkanları ile bağlandığı karyolasından kurtulup yaklaşık 20 metre sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları yardımı koşarken, Fidan’ı evinin bahçesinde baygın şekilde buldu. Ardından 112 Acil servise haber verilmesinin ardından talihsiz kadın ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise şahısların yakalanması için titiz bir çalışma başlattı. İfadeler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiren şahısların M.K., O.T. ve K.T., isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler ardından düzenledikleri operasyon ile şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgularından olayı kabul ederken, ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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"O AN SANKİ DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Kadının Avrupa’da gurbetçi olarak yaşayan oğlu Gazi Yayla ise olayı haber alır almaz köylerine yani annesinin yanına geldiğini kaydetti. Yayla yaşananlarla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Olay günü Avrupa’da yatsı namazı kılıyordum ve komşulardan bir telefon geldi ‘evinize girmişler annen baygın halde hastaneye kaldırıldı’ diye. O an sanki dünyam başıma yıkıldı. Hemen bilet alıp buraya geldim. Evimde kamera olmamasına rağmen Bolvadin jandarmasından Allah razı olsun olayı çözdü. Evimi yerinden kaldırıp götürselerdi ‘vah’ demezdim ama anama bunu yapmasalardı” diye konuştu.
Öte yandan, Fidan Yayla yaşadığı dehşeti anbean canlandırarak anlatırken, halen olayın korkusunu yaşadığı gözlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Afyonkarahisar

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