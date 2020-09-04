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AB Türkiye'ye karşı 'havuç-sopa' taktiği uygulayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Ay sonundaki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını söyleyen AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisinde bulundu.

AB Türkiye'ye karşı 'havuç-sopa' taktiği uygulayacak

Avrupalı haber ajanslarına demeç veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışmaya neden olacağından korkulan gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisini açıkladı.

Daha önce AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Doğu Akdeniz krizine misilleme olarak Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar hazırladığını, bunların 24-25 Eylül'deki liderler zirvesinde ele alınabileceğini söylemişti.

Borrell'i yankılayan Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül'de toplandıklarında Türkiye'ye yönelik havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karara varacaklarını söyledi.

Zirveye ev sahipliği yapacak Michel, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğine desteğini teyit edeceğini söyleyerek Türkiye ile ilgili şöyle devam etti:

"Dış politika araçlarımızı, havuç-sopa yaklaşımımızı, ilişkiyi düzeltmek için hangi araçların kullanılacağını, saygı görmezsek hangi araçlarla tepki gösterileceğini belirleyeceğiz."

Ağustos sonunda Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB toplantılarının ardından Reuters'e konuşan bir üst düzey AB diplomatı, "Ankara'nın ciddi şekilde diyaloğa girmesini sağlamak için sopa (yaptırım) kadar havuç da devrede olacak. Bu havuçlar yeni gümrük birliği konusunda ilerleme ve sığınmacı programı için daha fazla para olabilir" demişti.

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