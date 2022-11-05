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AB ülkesi geri adım attı! Kış ayları öncesi flaş karar: Hollanda, Rusya'ya yaptırımları kaldırdı

05.11.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası Batı'yla ilişkileri iyice gerilen, yaptırımlara yanıt olarak gazı Avrupa'nın gazını kesen Rusya, beklediği ilk haberi aldı. Yaklaşan kış ayları öncesi doğal gaz krizi kapıya dayanmış, fiyatlar bir hayli yüklenmişken Hollanda, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları geri çekme kararı aldı.

AB ülkesi geri adım attı! Kış ayları öncesi flaş karar: Hollanda, Rusya'ya yaptırımları kaldırdı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa başta olmak üzere birçok ülke, Putin'i ekonomik olarak yıpratmak için yaptırım kararı alırken, Rus lider ise buna karşılık olarak en büyük kozunu oynadı ve Batı'nın gazını kesti. Bu gelişme enerji krizine neden olurken fiyatlar bir hayli arttı. Özellikle kış ayları öncesi Avrupa adeta ne yapacağını düşünürken 27 AB üyesi ülke arasında ilk fire verildi...

PUTİN, DOĞAL GAZ KOZUNU OYNADI

24 Şubat'ta Rusya'nın saldırılarıyla başlayan savaş sonrası 27 Avrupa Birliği ülkesi ile ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladı. Rusya ise karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin’in de Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa’ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

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AB EKONOMİZİ ZOR DURUMA DÜŞTÜ

Rusya'nın kritik hamlesi sonrası Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500’den fazla zamlandı. Avrupa Birliği’nin enflasyon ortalaması yüzde 10’u geçti. Rus rublesi toparlanıp değer kazandı, euro ise dolar karşısında eridi.

AB'DE İLK FİRE! HOLLANDA, YAPTIRIMLARI ÇEKTİ

Avrupa'daki her ülke gibi Hollanda da krizin eşiğine gelmişken flaş bir karara imza atıldı. Avrupa’da ekonomik durgunluk yaşandığı günlerde Hollanda, kış ayları öncesinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çekilen ilk AB ülkesi oldu.

İŞTE HOLLANDA'NIN ALDIĞI KARARLAR

  • Hollanda devleti, Rusya’ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi.

  • Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

  • Dondurulan 13 Rus mal varlığı geri iade edildi.

  • 25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

  • Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

  • Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

  • Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.

İSİMLER GİZLİ TUTULACAK

Hollanda Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları, “Hassas bilgiler olduğu ve söz konusu kişiler için tehlikeli bir durum arz edebileceği” gerekçesi ile yaptırımların kaldırıldığı ve yaptırım muafiyeti verilen hiçbir Hollandalı ve Rus gerçek ve tüzel kişiliğin adının açıklanmayacağını belirtti.

Hollanda kaynakları, ekonomik durgunluktan kurtulma amacıyla Rusya ve Hollanda arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için başka adımlar da atılabileceğini ifade etti.

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Avrupa Birliği Hollanda Rusya

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