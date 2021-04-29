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ABD Afganistan'dan çekilmeye başladı

29.04.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Afganistan'dan personel ve ekipmanlarını çekmeye başladı.

ABD Afganistan'dan çekilmeye başladı

AA muhabirine açıklamada bulunan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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