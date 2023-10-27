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ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

27.10.2023 00:05 | Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı’na İHA ile saldırı düzenlendi.

ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ABD askerlerine saldırı düzenlendi. IKBY yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı’na İHA ile hedef alındı. Güvenlik kaynakları, İHA’nın havalimanın yakınlarındaki Gezne bölgesine düştüğünü belirterek, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

IRAK'TAKİ ÜSLERE DE SALDIRILAR OLMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurguladı. (İHA)

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