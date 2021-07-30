HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden’dan aşı olanlara 100 dolar ödül çağrısı

ABD Başkanı Biden’dan aşı olanlara 100 dolar ödül çağrısı

30.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, eyalet valilerine çağrıda bulunarak, çift doz aşı olanlara 1.9 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketinden 100 dolar ödeme yapılmasını istedi.

ABD Başkanı Biden’dan aşı olanlara 100 dolar ödül çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgınına karşı ABD’de yapılan aşılamanın artması için yeni kuralları açıkladı. ABD’de son haftalarda özellikle aşılanmayan kesimde artan ölümlerin engellenmesi için kurallar koyduğunu belirten Biden, “Şu an çok fazla insan ölüyor veya sevdiklerinin öldüğünü izliyor ve diyorlar ki keşke aşılansaydım” ifadelerini kullandı.

“Bu bir Amerikan trajedisi. Ölmek zorunda olmayan insanlar ölüyor” şeklinde konuşan Biden, federal çalışanlar için aşı olduklarını belirten veya aralarında zorunlu maske kullanımı, haftalık test olma ve sosyal mesafeyi korumayı kabul ettiklerini belirten kuralların yer aldığı formları imzalaması zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

ABD’deki aşı karşıtları için “Hastalanacaklar ve hastaneleri dolduracaklar” diyen Biden, “Eğer aşılanmadıysanız, kendiniz, aileniz ve birlikte çalıştığınız kişiler için sorun oluyorsunuz” dedi.

Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunan Biden, askeri personel arasında aşılanmanın artması için önlemler alınmasını istedi.

AŞILANANLARA 100 DOLAR ÖDÜL

Biden, ABD genelinde aşılanma hedefinden geride olunmasından dolayı eyalet valilerinden 1,9 trilyon dolarlık federal yardım bütçesinden çift doz aşı olanlar için 100 dolar ödül vermelerini istedi. Biden, aşılanmış olanlar tarafından bu durumun haksızlık olarak görülebileceğini ancak bu tür teşviklerin virüsü yenmeye yardımcı olabileceğini ifade ederek, bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Onaylanan 1,9 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketinin 350 milyon doları eyaletlerin salgının etkilerini azaltması ve salgınla savaşması için ayrılmıştı. ABD’de yetişkinler arasında en az bir doz aşılananların sayısı yüzde 70’e yaklaşırken, tüm nüfusa bakıldığında tek doz aşılananların oranı yüzde 57.3, çift doz aşılananların oranı ise yüzde 49.5 olarak açıklandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNEREski güzellik kraliçesi eskort çıktı!Eski güzellik kraliçesi eskort çıktı!
Balkondan çevreye ateş açıp "Geliyorum beyler" diyerek intihar ettiBalkondan çevreye ateş açıp "Geliyorum beyler" diyerek intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.