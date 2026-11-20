Hazırlanan "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELEDİYE MECLİS SEÇİMLERİNDE YENİ DÖNEM

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle, belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda belediye meclislerinde yapılacak seçimlerin kuralları baştan sona yeniden düzenlendi.

İSİM YAZMA DEVRİ BİTTİ, BİRLEŞİK PUSULA GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, belediye meclisi üyeleri artık el yazısıyla isim yazarak oy kullanamayacak. Seçimlerde, adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla yer aldığı ve arka yüzü başkanlık divanınca mühürlenmiş "birleşik oy pusulası" kullanılacak. Meclis üyeleri, destekledikleri adayın bulunduğu alana "tercih mührü" basarak oylarını kullanacak.

MECLİS SALONLARINA KAPALI KABİN VE ŞEFFAF SANDIK

Oylamanın gizliliğini ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla meclis salonlarında fiziki düzenlemeye gidilecek. Seçim yapılacak salonlarda en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanacak ve oylar, meclisteki herkesin rahatça görebileceği bir alana yerleştirilen şeffaf oy sandıklarına atılacak. Ayrıca seçimde aday olan isimler, oylamaya katılabilecek ancak oturumu yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.

FAZLA ZARF ÇIKARSA SEÇİM ANINDA YENİLENECEK

Yönetmelik, sayım aşamasında yaşanan geçersiz oy tartışmalarına da net sınırlar çizdi. Kâğıdın üretiminden kaynaklanan leke, kırışıklık veya tercih mührünün adaya ayrılan çizgilerin dışına hafifçe taşması, hangi adayın seçildiği anlaşıldığı sürece oyu geçersiz kılmayacak. Buna karşın, sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde hiçbir zarf açılmadan ilgili turun seçimi iptal edilerek yenilenecek.

GÖZLEMCİLERE SÖZ HAKKI VE SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Seçim sürecinde şeffaflığı artırmak amacıyla siyasi parti grupları ve bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilebilecek. Başkanlık divanı, seçimle ilgili itirazları karara bağlamadan önce bu gözlemcilerin görüşlerini dinleyip tutanağa geçirmekle yükümlü olacak. Kullanılan tüm oy pusulaları ve zarflar ise olası yargı süreçleri için mühürlenerek dava açma süresi sonuna veya karar kesinleşinceye kadar muhafaza edilecek.