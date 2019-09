ABD Box Office listesinin zirvesinde Yeti Efsanesi var

Şangay sokaklarından Himalaya’nın zirvelerine kadar uzanan bir macerayı konu alan animasyon yapım Yeti Efsanesi (Abominable), ABD Box Office listesine zirveden giriş yaptı. DreamWorks Animation ve Pearl Studio’nun ortak yapımı olan Yeti Efsanesi (Abominable), 20.9 milyon dolarlık gişe hasılatıyla tüm filmleri geride bırakarak zirveye yerleşti. İkinci sırada ödüllü dizi Downton Abbey’nin filmi yer aldı. Orijinal dizi kadrosuyla beyaz perdeye uyarlanan yapım 14.5 milyon dolar hasılat elde ederken, onu Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği tartışmalı yapım Hustlers takip etti. 11.5 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden yapımı 10.4 milyon dolarla korku filmi It Chapter Two takip etti.

Listenin beşinci sırasında 10.1 milyon dolarla Brad Pitt’li Ad Astra yer aldı. 8.6 milyon dolar elde eden Rambo: Last Blood altıncı sıraya yerleşirken, Renée Zellweger’in başrolünü üstlendiği biyografik film Judy 3.1 milyon dolarlık gişesiyle yedinci sırada yer aldı. Listenin devamında; 2 milyon dolarlık hasılatla Good Boys, 1.6 milyon dolarla The Lion King ve 1.5 milyon dolarla Angel Has Fallen filmleri yer aldı.