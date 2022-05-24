HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Bush'u konuşuyor! WhatsApp konuşmalarına ulaşıldı: Kasım ayında...

ABD Bush'u konuşuyor! WhatsApp konuşmalarına ulaşıldı: Kasım ayında...

24.05.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD medyasında yer alan habere göre, eski Başkan George W. Bush'a terör örgütü DEAŞ tarafından suikast planı yapıldığı ortaya çıktı. FBI, suikast planını teröristin WhatsApp konuşmalarından ortaya çıkardı. Habere göre suikast planının sebebi Bush'un Irak için verdiği işgal emri ve çok sayıda Iraklının hayatının kaybetmiş olması...

ABD Bush'u konuşuyor! WhatsApp konuşmalarına ulaşıldı: Kasım ayında...

Forbes’te yer alan haberde, terör örgütü DEAŞ üyesi bir teröristin ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’a geçtiğimiz sene suikast planladığı iddia edildi.

EVİNE GİDİP KEŞİF YAPMAYI PLANLADI

Terör örgütü DEAŞ’ın ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’a suikast planlandığı ortaya çıkarıldı. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’te yer alan habere göre, ABD’de olduğu iddia edilen bir DEAŞ’lı teröristin Bush’u öldürmeyi planladığı ve geçtiğimiz sene kasım ayında Bush’un Dallas’taki evine giderek keşif yapmayı planladığı ifade edildi.
Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Ohio eyaletinde başvurduğu bir arama emrine dayandırılan haberde, terör örgütü üyesinin Meksika sınırından ABD’ye sokmayı ve başka teröristlerle birlikte söz konusu suikastı gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

thumbs_b_c_7d69779f3dc2fc84d203dd82e55a4765 (1)

WHATSAPP KONUŞMALARINA ULAŞILDI

FBI’ın suikast planını iki gizli muhbirin çalışmaları ve teröristin mesajlaşma uygulaması WhatsApp konuşmalarını ulaşarak ortaya çıkardığı ifade edilen haberde, söz konusu teröristin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde ikamet ettiği belirtildi.

2020'DEN BERİ ABD'DE YAŞIYOR

Teröristin 2020’den bu yana ABD’de olduğu ve sığınma başvurusu bulunduğu aktarılan haberde, muhbirlerden birinin teröriste sahte göçmenlik ve kimlik belgeleri alması için yardım teklif ettiği, diğerinin ise ailesini ülkeye kaçak yollarla getirmek için binlerce dolar ödemeye hazır biri olarak kendini tanıttığı aktarıldı.

HEDEFTE BİR KİŞİ DAHA VARDI

Haberde, terör örgütü üyesinin, savaş sırasında ABD’ye yardım eden ve ABD’de yeni bir kimlikle yaşadığına inandığı eski bir Iraklı generali de bulup öldürmek istediği ifade edildi. Teröristin Bush’u, çok sayıda Iraklıyı öldürdüğü ve 2003’te Bush’un emri ile ABD’nin Irak’ı işgal ederek parçaladığı gerekçesiyle bu suikastı planladığı aktarılan haberde, ABD istihbaratının terör örgütünün dağılmasına ve zayıflamasına rağmen hala yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

FBI'YA GÖRE SUİKASTİ PLANLAYANLAR...

Haberde, FBI’ın üst düzey şifreleme kullanan sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını muhbirler sayesinde söz konusu güvenlik önlemlerini nasıl atlattıklarına dikkat çekilen haberde, terör örgütü üyesinin, Irak’ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in pilotu tarafından yönetilen ve "Gök Gürültüsü" anlamına gelen "Al-Raed" adlı bir birliğin parçası olduğunu iddia ettiği aktarılan haberde, grubun yaklaşık yedi üyesinin Bush’u öldürmek için ABD’ye gönderileceği ve ABD’de bulunan terör örgütü üyesinin görevinin Bush’un konutlarını ve ofislerini bulup gözetlemek ve suikastta kullanılacak ateşli silahlar ve araçları temin etmek olduğu ifade edildi.

Terör örgütü üyesinin çeşitli ülkelerde bulunan 4 Irak uyruklu erkeği ABD’ye sokmayı planladığı aktarılan haberde, FBI, Bush’a suikast planının içinde yer alan kişileri mevcut Irak hükümetiyle aynı fikirde olmayan ve siyasi sürgünde bulunan eski Baas Partisi üyeleri olarak nitelendirdi.

Haberde, söz konusu terör örgütü üyesinin herhangi bir suçlamada bulunulmadığı ve tutuklanıp tutuklanmadığının belli olmadığı aktarıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB üyesi olmak isteyen ülkeler için öneride bulunmuştu! Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken 'Türkiye' detayıAB üyesi olmak isteyen ülkeler için öneride bulunmuştu! Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılarMasaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar
Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.