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ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

07.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletindeki bir AVM'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Alışveriş merkezine silahıyla giren saldırgan, 7 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtti. Boyd, söz konusu olayda, saldırgan dahil 7 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Allen Police Departmanı Şefi Brian Harvy de olaya şahit olan bölge halkına, "Elinde olayla ilgili video kaydı olan, önemli bir şeye şahit olanlar FBI'ı arasın." çağrısında bulundu.

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Harvy, daha önce yaptığı açıklamada, Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı.

YERDE YATAN İNSANLAR GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görülmüştü.

"TARİF EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ"

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullanmıştı.

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(AA-Reuters)

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