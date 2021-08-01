ABD'de aşı karşıtı adamın son pişmanlığı! Eşine gönderdiği son mesaj yürek burktu

ABD'de yaşayan 39 yaşındaki Michael Freedy, eşi Jessica DuPreez ile tatile gittikten sonra aşı olmadı ve virüse yakalandı.

Aşı karşıtı olan Michael, son günlerini yoğun bakımda, makinelerin yardımı olmadan nefes alamayarak geçirdi. Michael'ın yoğun bakıma kaldırılmadan önce eşine yazdığı son mesaj ise yürek burktu. ''Keşke o aşıyı yaptırsaydım'' diyen adam günler sonra hayatını kaybetti.

EŞİ VE OĞLU AŞI OLDU AMA KENDİSİ OLMADI

Eşi öldükten sonra bir televizyon kanalına röportaj veren Michael'In eşi Jessica, "İnsanlara ne gibi etkileri olduğunu görmek için aşının piyasaya sürülmesinden itibaren sadece bir yıl beklemek istedi. Ancak bunun boş bir gerekçe olduğunu hastane odasında gördü. Ben ve en büyük oğlum ise aşı olmuştuk. Ona yeterince aşı olması yönünde ısrar etmediğimiz için çok pişmanım. Onunla 30 yıl daha yaşamayı çok isterdim. Birkaç gün oksijen verildi, ancak durumu düzelmedi. Altı gün hastanede kaldıktan sonra bana mesaj atıp yoğun bakıma kaldırıldığını, beni sevdiğini ve keşke aşı olsaydım şeklinde yazdığını gördüm. Doktorlar onu entübe etti ama o hayatını kaybetti'' şeklinde konuştu.

Genç adam eşi ve 17, 10, 7, 6 ve 17 aylık beş çocuğunu geride bıraktı. ABD'deki sağlık yetkilileri, Amerikalıları Covid-19'a karşı aşı yaptırmaya ikna etmeye çalışıyor.



