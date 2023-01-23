ABD'de binlerce kişinin katıldığı kutlamada silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... ABD'nin Los Angeles kentinde, binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Olay hakkında basın toplantısı düzenleyen yetkililer, saldırıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert G. Luna, saldırının Monterey Park’ta Garvey Bulvarı’nda bulunan Ay Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı dans kulübünde dün yerel saatle 22.20 sularında düzenlendiğini kaydetti.

Luna, silahlı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirterek, civardaki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu aktardı.

Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için tüm imkanların seferber edildiğine işaret eden Luna, zanlının 30 ila 50 yaşlarında Asyalı bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Luna, “Saldırıyla ilgili soruşturmanın henüz başındayız. Bu konuda bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. FBI dahil, bütün yerel birimlerle saldırıya dair çalışıyoruz.” diye konuştu.

Monterey Park Polis Şefi Scott Wiese de Yeni Yıl kutlamaları çerçevesinde toplumun güvenliği için ek devriyeler çıkardıklarını belirterek, “Birinci hedefimiz, bütün polis departmanı ile bu saldırganı yakalayıp bir an önce adalete teslim etmek.” dedi.

Los Angeles şehrinin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alan ve 60 binden fazla nüfusu bulunan Monterey Park’ın yüzde 65’ini Asya, yüzde 27’sini de Latin kökenliler oluşturuyor.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUM"

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile üzüntülerini dile getirerek, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Biden, paylaşımında, "Jill ve ben, dün gece Monterey Park'ta meydana gelen ölümcül toplu silahlı saldırıda ölenler ve yaralananlar için dua ediyoruz. Durumu yakından izliyorum ve toplumu yerel yetkililerin ve kolluk kuvvetlerinin rehberliğine uymaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre de, sabah saatlerinde yaptığı Twitter paylaşımında, Biden’ın İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerince Monterey Park’taki silahlı saldırı konusunda bilgilendirildiğini belirtmiş, Biden'ın saldırı konusunda FBI’ın yerel güvenlik birimlerine tam destek vermesi ve gelişmeler konusunda kendisinin bilgilendirilmesi talimatı verdiğini kaydetmişti.



