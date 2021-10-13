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ABD'de camiye çirkin saldırı!

13.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Detroit şehrine bağlı Michigan eyaletinde camiye saldırı gerçekleştirildi. Cuma akşamı yatsı namazından sonra yapılan saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi. Rochester Hills’de bulunan Ahmadiyya Müslüman Topluluk Merkezi'ne yaşanan olayda saldırganlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ABD'de camiye çirkin saldırı!

Görüntülerde saldırgan kişinin belirlenemeyen bir cisimle ön kapının camlarını kırdığı görüldü. Saldırı sırasında arka tarafta bulunan ailelerin durumu farketmediği belirtilirken saldırının sabah namazı için camiye geri gelindiğinde farkedildiği öğrenildi.

Caminin İletişim Yöneticisi Muhammed Ahmad yaptığı açıklamada “Bu korkutucu bir durum, çocuklar buradaydı” diyerek bölgede genelde kendilerini güvende hissetiklerini ancak yaşanan olayla herkesin ve özellikle çocukların sarsıldığını belirtti.

Ahmad, bugün yaptığı açıklama da da toplum üyelerinin saldırganı affetmeye karar verdiğini belirterek “Bizimle konuşabilir ve kendi gözleri ile bu toplumun nasıl barışçıl ve sevgi dolu olduğunu görebilir. Bizim kurallarımız tüm nefrete sevgi ile yaklaşmayı gerektirir. Bu mesajla ona ulaşmak istiyoruz” dedi. Ahmad, aynı zamanda saldırganın kendi kendine ortaya çıkması halinde cami olarak bir suçlamada bulunmayacaklarını belirtti.

Oakland Şerifinden yapılan açıklamada da dedektiflerin suçu araştırdığı duyuruldu.

CAMİYE İLK SALDIRI DEĞİL!

Ahmadiyya Cami daha evvel bulunduğu Detroit bölgesinde 1980'lerde saldırya uğrayarak yakılmış, bu sırada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Michigan’da müslümanlara karşı nefret suçları daha evvel de gerçekleşmişti. Geçtiğimiz ay Flint’de Grand Blanc İslam merkezi ve geçtiğimiz yıl Warren’da bulunan Al İhsaan İslam Merkezi en son saldırıya uğrayan yerler arasında.

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İHA

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