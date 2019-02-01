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ABD'de donduran soğuklar can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 08:11 | Son Güncelleme

ABD'de kutup soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Can almaya devam eden soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği ülkenin New York, New Jersey arasında yer alan Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.

Resmi kurumların tatil edildiği bazı eyaletlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derecelere kadar düştü. Eğitim kurumları ise derslere sabah gecikmeli olarak başladı. Özellikle yaşlı ve hastaların uyarıldığı ABD'de mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması yönünde açıklamalar yapılıyor. İşte detaylar...

ABD donuyor!

ABD'de, 2 gündür son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor. Ülkenin farklı eyaletlerinde sıfırın altında 40'a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i buldu.
ABD basınına göre, bugün Iowa'nın farklı bölgelerinde buzlu ve karlı yollarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaşamını yitirdi, Iowa ve Minnesota'da 2 kişi soğuktan donarak can verdi. Dün de farklı eyaletlerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU
AA'da yer alan habere göre New York ve New Jersey eyaletlerinde sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düşmesi sonucu, iki eyaleti birbirinden ayıran Hudson Nehri'nin bir kısmı buz tuttu. Ayrıca Manhattan'ın merkezindeki Bryant Park'taki Josephine Shaw Lowell çeşmesi de buz tutarak turistler için ilginç görüntüler oluşturdu.

RESMİ KURUMLAR KAPANDI

RESMİ KURUMLAR KAPANDI
New Jersey'de bazı okullar, sabah gecikmeli olarak eğitime başladı. Michigan Eyaleti'nde de soğuk havalar nedeniyle resmi dairelerin bugün kapalı olacağı duyuruldu.
Uzmanlar, özellikle yaşlı ve hastaların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, elektrikli ısıtıcı ve battaniye kullanımı konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
İşte ülkede ortaya çıkan görüntüler...
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ABD soğuk hava kış soğuk

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