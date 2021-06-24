ABD'de felaket! Bina çöktü, görgü tanıkları dehşeti yaşadı: Deprem sandık

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te 88. cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğu belirtildi.

Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

12 KATLI BİR APARTMAN OLDUĞU İDDİASI

Söz konusu binanın, sahile yakın olduğu 136 daireden oluştuğu 12 katlı bir apartman kompleksi olan Champlain Towers South tahmin ediliyor. En az iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı da öne sürülüyor. Olayın gerçekleştiği sırada yan binada olan bir kişi, "Bu hayatımda duyduğum en kötü sesti. Deprem oluyor sandım'' dedi.

''İÇERİDE İNSANLAR OLDUĞUNU DUYUYORUZ''

Fox News'e konuşan başka bir görgü tanıdığı da bunun bir kasırga veya deprem gibi geldiğini söyledi. CBS Miami muhabiri Brooke Shafer da, "İçeride ve enkazın altında insanlar olduğunu duyuyoruz''dedi.



