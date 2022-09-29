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ABD'de Ian Kasırgası alarmı! 'Gözlerinizle görene kadar hayal etmeniz bile zor'

29.09.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ian Kasırgası, ABD ve Küba'da hayatı felç etti. Küba'nın tamamında elektriklerin kesilmesine yol açan kasırga ABD'de iki milyondan fazla kişiyi de etkiledi. Florida’nın batı kıyısının neredeyse tamamı su kabarması uyarısı altında. Popüler turist güzergahı Fort Myers’ta 5,4 metreyi bulan su kabarmaları görülebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD'de Ian Kasırgası alarmı! 'Gözlerinizle görene kadar hayal etmeniz bile zor'

Ian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletinin güneybatı kıyılarına ulaştı ve yoğun yağış, sert rüzgarlar ve büyük su kabarmalarına yol açtı. Kasırga saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarlara neden oldu. Ian Kasırgası’nın güzergahı üzerindeki milyonlarca kişiye evlerini tahliye etme talimatı verildi.

"KÖTÜ BİR GÜN OLACAK"

Geride kalanlar ise ABD’yi onyıllardır vuran en tehlikeli kasırgalardan biriyle karşı karşıya. Küba’da adanın tamamında elektriklerin kesilmesine yol açan kasırga, iki milyon fazla Florida sakininin de elektriksiz kalmasına neden oldu.

Florida Valisi Ron DeSantis “insanlar için dua edin" derken, Ian’ın “tarihi” boyutlarda bir kasırga olduğunu belirtti ve “Kötü, kötü bir gün olacak” diye konuştu.

Ian’ın yol açacağı hasarın büyük bir bölümünün büyük fırtına nedeniyle okyanus sularının fırtınanın gücüyle kabarıp, karaya taşınmasından kaynaklanacağı sanılıyor.

"GÖZLERİNİZLE GÖRENE KADAR HAYAL ETMENİZ BİLE ZOR"

Uluslararası Fırtına Araştırma Merkezi’nden Erik Salna “Meksika Körfezi kelimenin tam anlamıyla karaya, sahillere, topluluklara taşınıyor. Suyun işgalini gözlerinizle görene kadar, hayal etmeniz bile zor” dedi.

Salna, istatistiksel ve tarihsel olarak suyun, sert rüzgarlardan daha çok insan öldürdüğünü de belirtti ve Ian Kasırgası’nın “en kötü senaryo su miktarı olduğunu” vurguladı.

Florida’nın batı kıyısının neredeyse tamamı su kabarması uyarısı altında. Popüler turist güzergahı Fort Myers’ta 5,4 metreyi bulan su kabarmaları görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kasırganın öncelikle yoğun nüfuslu Tampa Bay ve St. Petersburg bölgelerini vurması bekleniyordu, ancak kasırga karaya daha güneyde ulaştı.

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ETKİLERİ UZAYACAK

Saatte 15 kilometre hızla ilerleyen ve yavaş ilerleyen bir kasırga olarak değerlendirilen Ian’ın daha da yavaşlaması ve kasırganın etkilerini uzatması bekleniyor. Bazı bölgelerde 60 santimi bulan yağışlar bekleniyor. Londra ve Washington gibi kentler bu yağışı altı ayda alıyor.

Uzmanlar yağışın çoğunun da yandan, açıyla geleceğini ve kasırganın gücüyle insanlara ve yapılara çarpacağını vurguluyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetleri’nden Joel Klein “Bunun yol açacağı hasarı anlatamam. Elektrik haftalarca kesik kalacak” dedi.

Florida’nın güneyinde hortumlar da görülmeye başladığı belirtilirken, eyaletin güneybatı kıyılarında “durumun hızla kötüleştiği” vurgulandı.

Vali DeSantis halka “ihtiyatlı” olmaları çağrısında bulunurken, Florida sakinleri toptan şişe suları alıp, pencerelerini tahta bloklarla kapattılar. Okullar ve üniversiteler de tatil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga Küba abd
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