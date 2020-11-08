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ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sabah, ABD 59. Başkanlık seçiminde "usulsüzlük" iddialarını vurgulayan bazı Twitter kullanıcılarının paylaşımlarını alıntılayarak seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.

ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Trump, dünden bu yana seçimde usulsüzlüklerin olduğu iddialarını sürdürüyor.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı New Gingrich'i alıntılayan Trump, "Bu insanların hırsız olduklarını biliyoruz. Büyük şehir teşkilatları yolsuzdur. Bu çalınmış bir seçimdi. İngiltere'deki en iyi araştırmacılarından biri bugün bu seçimin çalındığını, bazı eyaletlerde Biden'ın Obama'dan daha fazla oy aldığını hayal etmek imkansız. Gerekli yerlerde çalmaları gerekeni çaldılar." mesajını paylaştı.

Trump daha sonra George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi ve analist Jonathan Turley'yi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"YARGIÇ ALITO'NUN BUNA MÜDAHALE ETMESİ GEREKİRDİ"

"Oylara bakılması gerekir. Tablolama aşamasına yeni geçiyoruz. Bu iddialara bakılması gerekir. Seçmen sahtekarlığı olduğuna dair birçok beyanat gördük. Bu ülkede seçim sorunlarının bir geçmişi var. Pennsylvania'da Yüksek Mahkeme Yargıcının yasal geçerlilik tarihinden sonra alınan oyların ayrılmasına yönelik talimatı vardı. Yargıç Alito'nun buna müdahale etmesi gerekirdi. Bu oy sayıları çok büyük. Sistemsel problemlere gelince o da bu oyların nasıl onaylandığına ilişkindir, çünkü onay ile ilgili bir sorun varsa sistemde bu tüm seçimi etkiler ve beni endişelendiren şey ise Philedelphia ve Detroit gibi uzun zamandır seçim sorunları olan yerlerde 100 milyon posta oyu var."

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Trump seçimin son gününden sonra gelen oyların sayılmamasını istiyordu. Demokratlar ise posta ile gönderilen oyların seçimin son günü olan 3 Kasım'da mühürlendiği sürece kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bu konuda yasal belirsizlik söz konusuyken seçim gününden sonra gelen oylar sayılmış ve Trump'ın önde olduğu birçok eyalette Biden öne geçmişti. (AA)

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