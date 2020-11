Trump geri adım atmıyor: 71 milyon oy alarak seçimi kazandım

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına girmelerine izin verilmedi. 71 milyon yasal oy alarak seçimi kazandım. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu. Daha önce hiç olmamıştı”

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!