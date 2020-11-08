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Trump geri adım atmıyor: 71 milyon oy alarak seçimi kazandım

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 01:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında 71 milyon oy alarak seçimi kendisinin kazandığını belirtti.

Trump geri adım atmıyor: 71 milyon oy alarak seçimi kazandım

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına girmelerine izin verilmedi. 71 milyon yasal oy alarak seçimi kazandım. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu. Daha önce hiç olmamıştı”


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