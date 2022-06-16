MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunları sergiliyor: Çok güzel tepkiler aldık

ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunları sergiliyor: Çok güzel tepkiler aldık

16.06.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card çekilişini kazandıktan sonra ABD’de yaşamaya başlayan oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerini artık ABD'de sürdüren Erdem Baş, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerin yaşadıklarını anlatıyor. ABD'deki Türkler için oyunlar sergileyen Baş, "Buraya gelmemdeki amaç, arkadaşlarımla birlikte Amerika’da Türk tiyatrosu kurmaktı, sonunda kurduk. Oyunlar çok güzel geçti, çok güzel tepkiler aldık. Müthiş tepkiler aldık" dedi.

ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunları sergiliyor: Çok güzel tepkiler aldık

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, geçtiğimiz Mayıs ayında New York'ta yaşamaya başladı. ABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı.

288597835_2833429576953058_6321162710668946632_n

Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Intagram'dan içerikler paylaşıyor.

284492233_172756075120516_6115388277681348156_n

Tiyatro oyunlarını sergilemeye başlayan Erdem Baş, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı.

284448648_158525693348473_649783071568030800_n

"BURAYA GELMEMDEKİ AMAÇ..."

Erdem Baş, “Buraya gelmemdeki amaç, arkadaşlarımla birlikte Amerika’da Türk tiyatrosu kurmaktı, sonunda kurduk. Geçen yılın Kasım’ın beri çalışıyoruz. Buraya geldim ve hemen provaya girdik. İlk önce Orlando’da oynadık, ondan sonra New Jersey’de oynadık. Sonra da New York’ta oynadık. Üç oyun oynadık. Oyunlar çok güzel geçti, çok güzel tepkiler aldık. Müthiş tepkiler aldık, vallahi abartmıyorum. İnsanlar diyor ki, gözümüz yaşla izledik. 35 senedir Amerika’da yaşayıp hiç Türk oyunu izleme şansları olmamış.” ifadelerini kullandı.

288006256_701454300943341_2712942350070381409_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti! "Eşimin yeğeni ile..."Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru 'Yok artık' dedirtti! "Eşimin yeğeni ile..."
Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını görünce zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını görünce zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu sanatçımız şimdi birtane başrolü bile yok

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...

Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.