ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunları sergiliyor: Çok güzel tepkiler aldık

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, geçtiğimiz Mayıs ayında New York'ta yaşamaya başladı. ABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı.

Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Intagram'dan içerikler paylaşıyor.

Tiyatro oyunlarını sergilemeye başlayan Erdem Baş, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı.

"BURAYA GELMEMDEKİ AMAÇ..."

Erdem Baş, “Buraya gelmemdeki amaç, arkadaşlarımla birlikte Amerika’da Türk tiyatrosu kurmaktı, sonunda kurduk. Geçen yılın Kasım’ın beri çalışıyoruz. Buraya geldim ve hemen provaya girdik. İlk önce Orlando’da oynadık, ondan sonra New Jersey’de oynadık. Sonra da New York’ta oynadık. Üç oyun oynadık. Oyunlar çok güzel geçti, çok güzel tepkiler aldık. Müthiş tepkiler aldık, vallahi abartmıyorum. İnsanlar diyor ki, gözümüz yaşla izledik. 35 senedir Amerika’da yaşayıp hiç Türk oyunu izleme şansları olmamış.” ifadelerini kullandı.



