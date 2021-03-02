ABD'den bir yaptırım kararı daha geliyor!

Konuya ilişkin iki kaynağın verdiği bilgiye göre, yaptırımların hedefi olacak bazı kişiler en erken Salı günü açıklanabilir. Kaynaklar bu kişilerin isimlerimlerine ve başka

hangi yaptırımların getirilebileceğine dair bir bilgi vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Navalny'nin zehirlenmesi üzerine yaptırım getirme kararı önceki başkan Donald Trump'tan daha sert bir tutum takındığını gösteriyor.

Trump, geçen yıl Ağustos'ta yaşanan olaya ilişkin herhangi bir ceza verici adım atmamıştı.

Navalny, Sibirya'da Ağustos'ta bir uçuş sırasında rahatsızlanmış ve Almanya'ya getirilmişti. Almanya'da doktorlar Navalny'nin sinir gazı ile zehirlendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise Navalny'nin rahatsızlanmasında bir rolü olmadığını ve zehirlendiğine dair de bir kanıt bulmadığını belirtiyor.



