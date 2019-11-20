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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD‘li mevkidaşım Mike Pompeo’yla Brüksel’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

"YAPICI BiR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çavuşoğlu Brüksel

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