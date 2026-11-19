Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda önemli açıklamalar yapıldı.
TÜRKİYE-KATAR ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI
Açıklamalardan öne çıkan kesitler şöyle:
- Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.
- Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.
- Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini milli güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.
KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAK VE HELİKOPTER
- (Geçen yıl düşen C-130 uçağının kaza kırım raporuna ilişkin) Kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelinmiştir. Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.
- (Kaza kırıma uğrayan helikopter S-70'e ilişkin) Kaza nedeninin belirlenmesi amacıyla görevlendirilen idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibi olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir.