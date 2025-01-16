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ABD halkı yasak tanımıyor! TikTok'un yasaklanma ihtimalini duyan o uygulamaya geçti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 17:46
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İşte bu dijital göç... ABD Yüksek Mahkemesi, Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması ihtimalini tartışırken, TikTok kullanıcıları alternatif arayışına girdi. “TikTok göçmeni” olarak adlandırılan birçok kullanıcı, bu kez başka bir Çinli sosyal medya platformu olan RedNote’a (Çin'deki adıyla Xiaohongshu) yönelmeye başladı. RedNote, ABD’li kullanıcıların ilgisiyle birlikte hızla popülerleşti ve bu hafta ABD App Store’unda en çok indirilen uygulama oldu.

ABD halkı yasak tanımıyor! TikTok'un yasaklanma ihtimalini duyan o uygulamaya geçti...

ABD Yüksek Mahkemesi, Çin menşeli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını tartışırken bu ülkedeki TikTok kullanıcıları, başka bir Çinli platforma yöneliyor.

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ABD HALKI YASAK TANIMIYOR

TikTok'un yasaklanma ihtimaline tepki gösteren ve kendilerini "TikTok göçmeni" şeklinde nitelendiren birçok kullanıcı, bu kez başka bir Çin menşeli sosyal medya uygulaması olan RedNote'a (Çin'deki adıyla Xiaohongshu) akın etmeye başladı.

Yaklaşık 300 milyon kullanıcısı olan uygulamaya ABD'li kullanıcıların da "göç etmesiyle" yeni bir kalabalık eklenirken "TikTok göçmeni" etiketiyle 160 binden fazla gönderi paylaşıldı.

Bu nedenle RedNote uygulaması ABD App Store'unda bu hafta en fazla indirilen uygulama oldu.

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'HOŞGELDİNİZ' PAYLAŞIMLARIYLA KARŞILANDILAR

Çinli kullanıcılar ise "TikTok göçmenlerini" hoş geldiniz paylaşımlarıyla karşılayarak bazıları İngilizce ödevleri için yardım isterken bazıları da ABD'li kullanıcıların "İngilizce konuşun" gönderilerine "Burası Çin, siz Çince öğrenin." yanıtını verdi.

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AKSİ KARAR OLMAZSA YASAK 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi veya Yüksek Mahkemenin aksi yönde karar almaması durumunda TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump, geçmişte uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

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YASA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

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ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen yasa tasarısını kabul etmişti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin tiktok abd
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