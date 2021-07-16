ABD'li kadın kızını duş alırken doğurdu: Ayağı sarkıyordu

ABD'de yaşayan kadın 3 kilo 348 gram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi. Ancak hayatı boyunca unutamayacağı olay kuşkusuz bebeğin duşta doğmasıydı. 34 yaşındaki Stuart Tyrie doğuma birkaç hafta kaldığını kasılmaları rahatlatmak için de duşa girdiğini ancak bu rahatlamanın doğumla sonuçlanacağını tahmin etmiyordu.

Tyrie o olağanüstü anı şöyle anlatıyor: Duş başlığı elimdeydi ve istemsiz olarak tuvaletim geldi onu yaparken aşağı eğildiğimde bir ayak fark ettim. Çığlıklarıma içeride oturan eşim koştu ve o da benim gibi şoka girdi. Ama bu bebeği sanırım bizim doğurmamamız gerektiği oldukça açıktı. Eşim hemen ambulansı aradı. Bu bebeği içimden hızlı bir şekilde çıkarmam gerektiğini biliyordum ve ani bir itme dürtüsü hissettim, bu yüzden vücudumun bana yapmamı söylediği şeyi yaptım. Eşimin yüzü kireç gibi beyazlamıştı.

GÖBEK KORDONU BOYNUNA DOLANDI

Ama paniğe rağmen bana yardım etti. Ama bebeğin göbek kordonu boynuna dolandı ve asıl panik o zaman başladı. Çok cansız görünüyordu, çok korkutucuydu. Yüzü morarmaya başlamıştı. Hemen kordonu gevşettim ve boynunu ovmaya başladım. İşe yaradı, pembeye döndü ve ilk çığlığını attı, ikimiz için de büyük bir rahatlama. Unutulmaz ve inanılmaz bir andı.

Telefondaki sağlık görevlilerinin yönlendirmesiyle göbek kordonunu ayakkabı bağcığı ile bağlayan genç kadın, plasentanın koşu ayakkabısı bağcıklarıyla birlikte çıkmasına hala güldüğünü söylüyor.

Çift şimdi bebekleriyle beraber ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine şehrinde yaşıyor.

