ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan seks grevi!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Milano, "Kadınlar yasal olarak kendi bedenlerini kontrol etme hakkına kavuşana kadar hamilelik riskini alamayız" dedi.

Ünlü oyuncunun tweetinde kullandığı #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD'de en çok paylaşım yapılan etiket oldu.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11 Mayıs 2019

Başka oyuncular da kampanyaya destek verdi.

I hope the #womenofGeorgia stop having sex with men until these indignities are overturned. — Bette Midler (@BetteMidler) 11 Mayıs 2019

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çağrıyı desteklerken, bir kısmı da eleştirdi.

Eleştirenler arasında yeni yasanın destekçileri olduğu gibi böyle bir eylemin seksi, hak edene verilen bir ödül olarak tanımladığı veya kadınların cinsel hazzını engelleyeceği gerekçesiyle eleştirenler de yer aldı.

Milano bu eleştirilere yanıt olarak seks grevinin işe yaradığı örnekleri anlatan, "Tarih seks grevlerinin siyasi değişim için şaşırtıcı derecede etkili bir strateji olduğunu gösteriyor" başlıklı bir makale paylaştı.

Georgia eyaleti ABD'de kürtajı kısıtlayan bir düzenlemeyi yasalaştıran koyan son eyalet oldu.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni yasaya göre embriyoların kalplerinin atmaya başladığı durumlarda kürtaj yapılamayacak.