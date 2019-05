ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan seks grevi!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Milano, "Kadınlar yasal olarak kendi bedenlerini kontrol etme hakkına kavuşana kadar hamilelik riskini alamayız" dedi.

Ünlü oyuncunun tweetinde kullandığı #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD'de en çok paylaşım yapılan etiket oldu.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg