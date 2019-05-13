ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan seks grevi!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Milano, "Kadınlar yasal olarak kendi bedenlerini kontrol etme hakkına kavuşana kadar hamilelik riskini alamayız" dedi.
Ünlü oyuncunun tweetinde kullandığı #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD'de en çok paylaşım yapılan etiket oldu.
Our reproductive rights are being erased.— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11 Mayıs 2019
Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.
JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.
I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg
Başka oyuncular da kampanyaya destek verdi.
I hope the #womenofGeorgia stop having sex with men until these indignities are overturned.— Bette Midler (@BetteMidler) 11 Mayıs 2019
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çağrıyı desteklerken, bir kısmı da eleştirdi.
Eleştirenler arasında yeni yasanın destekçileri olduğu gibi böyle bir eylemin seksi, hak edene verilen bir ödül olarak tanımladığı veya kadınların cinsel hazzını engelleyeceği gerekçesiyle eleştirenler de yer aldı.
Milano bu eleştirilere yanıt olarak seks grevinin işe yaradığı örnekleri anlatan, "Tarih seks grevlerinin siyasi değişim için şaşırtıcı derecede etkili bir strateji olduğunu gösteriyor" başlıklı bir makale paylaştı.
Georgia eyaleti ABD'de kürtajı kısıtlayan bir düzenlemeyi yasalaştıran koyan son eyalet oldu.
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni yasaya göre embriyoların kalplerinin atmaya başladığı durumlarda kürtaj yapılamayacak.
Bu genelde hamileliğin 6. haftasına denk düşüyor. Hamile kadınların sabah bulantıları ise genellikle 9. haftadan itibaren başlıyor.
50 OYUNCUDAN BOYKOT ÇAĞRISI
Aralarında Sean Penn'in de bulunduğu 50 oyuncu da yasanın iptal edilmemesi durumunda eyalette çekilecek film veya TV prodüksiyonlarını boykot edeceklerini açıkladı.
Motion Picture Association'a göre eyalette film ve TV prodüksiyonları 92 binden fazla iş yaratıyor. Valilik verilerine göre bu sektör 2018'de eyalete 2,7 milyar dolar çekti.
Öte yandan sosyal medyada hem yasaya karşı çıkan hem de boykotun eyaletteki işçi sınıfının zararına olacağını söyleyerek boykota karşı çıkanlar da bulunuyor.
Yeni yasanın mahkemeye götürülmesi de bekleniyor.
Kentucky'de benzer bir yasanın çıkmasının ardından bir federal yargıç bunu anayasaya aykırı bulmuştu.
Ohio'nun 2016'da çıkardığı yasa ise eyaletin valisi tarafından veto edilmişti. (BBC)
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