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    4. Sosyal medya bu ilişki tavsiyesini konuşuyor! "Kocamla aynı yatağı paylaşmayı bıraktım ve bu ilişkimizi kurtardı"

    Sosyal medya bu ilişki tavsiyesini konuşuyor! "Kocamla aynı yatağı paylaşmayı bıraktım ve bu ilişkimizi kurtardı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 11:09
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    Tiktok'ta "ourlifewithdylanandme" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jess adındaki bir kadın kocası Dylan ile olan ilişkisine dair yaptığı itirafla çok konuşuldu. Kendisinin ve kocasının artık birlikte uyumadığını ve aynı yatağı paylaşmadıklarını ifade eden Jess, "Kocamla aynı yatağı paylaşmayı bıraktım ve bu ilişkimizi kurtardı" dedi.

    Tiktok'ta Jess kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın uyku düzenleri nedeniyle evliliklerinde büyük bir sorun yaşadıklarını söylediği samimi bir itirafta bulundu.

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    Dylan'la iki buçuk yaşında bir oğlu olan 28 yaşındaki Jess, oğullarının gece boyunca uyumaması nedeniyle sürekli olarak uyandığını ve onun uyuduğu saatlerde ise eşinin uyanık olduğunu söyledi.

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    Uyku eksikliğinin günlük yaşamında ve sağlığında olumsuz etkiler yarattığını dile getiren Jess, "Uykudan mahrum kalmak işlerimizde , günlük yaşamlarımızda ve ilişkimizde kesinlikle hasara yol açtı. Sağlığım bozulmaya başladı. Oğlumun odasına bir çift kişilik yatak koymaya karar verdik. O zamandan beri çocuğum bütün gece uyudu. Eşim ise bizim yatak odamızda kalmaya devam ediyor. Artık kavga etmiyoruz" dedi.

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