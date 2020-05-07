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ABD'li şarkıcı Della Miles'tan dikkat çeken paylaşım: Türk yöneticiler ABD'de eğitim verseler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 01:55 | Son Güncelleme

Amerikalı sanatçı Della Miles'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

ABD'li şarkıcı Della Miles'tan dikkat çeken paylaşım: Türk yöneticiler ABD'de eğitim verseler...

Bir süre önce Türkiye’ye yerleşen Della Miles yılın büyük bir bölümünü Marmaris ve İstanbul’da geçiriyor. Ünlü sanatçı bugün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yazdığı mesajda çok konuşulacak bir öneride bulundu.

Sanatçı Miles ''Amerikan vatandaşı olarak,Türk Milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Erdoğan olmak üzere,Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca'yı altı aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD ye göndermeyi kabul ederler mi acaba. Saydığım bu Türk yöneticiler eminim ABD’de bizimkilere eğitim verseler, ABD’nin yönetim kalitesi bir anda çok ama çok artacaktır.” ifadelerini kullandı.

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