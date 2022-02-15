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  4. ABD'nin en gizli bilgilerini sandviç içinde satacaktı! Her şeyi itiraf etti

ABD'nin en gizli bilgilerini sandviç içinde satacaktı! Her şeyi itiraf etti

15.02.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD nükleer denizaltılarına ait gizli bilgileri başka bir ülkeye satmaya çalıştığı gerekçesi ile tutuklanan ABD donanma mühendisi Jonathan Toebbe, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabullendi. Haziran ayında gizli bilgileri teslim etmek için Batı Virginia’ya giden Jonathan Toebbe fıstık ezmeli bir sandviçin içine bir SD kart yerleştirmiş ve bilgileri bu şekilde satmayı planlamıştı.

ABD'nin en gizli bilgilerini sandviç içinde satacaktı! Her şeyi itiraf etti

9 Ekim’de Batı Virginia eyaletinde, Amerikan denizaltılarının tasarımına ilişkin gizli bilgileri yabancı ajan olduğunu düşündükleri FBI ajanına teslim ettiği sırada tutuklanan Toebbe ve eşi Diana Toebbe, hakim karşısına çıktı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Jonathan Toebbe, West Virginia, Martinsburg’daki federal mahkemede Sulh Hakimi Robert Trumble'ın savunma talebine karşılık, "Suçluyum" dedi.

Toebbe’nin suçunu kabul ettiği ve mahkeme ile anlaşma yoluna gittiği için 12 ile 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

PARAYI İADE EDECEK

Mahkeme ile anlaşmasında 43 yaşındaki Toebbe, hem ABD’ye ait gizli bilgiler karşılığında yabancı ajan sandığı FBI ajanından aldığı parayı iadeyi de kabul etti.

Toebbe’nin avukatları, sanığın eşi Diana Toebbe ile en az üç kez gizli bilgi ve para takasının yapıldığı yere gittiğinin tespit edildiğini ancak bunun Diana’nın da aynı suçtan aynı şekilde yargılanmasını gerektirmediğini iddia etti.

EŞİ DE AYNI CEZAYA ÇARPTIRILABİLİR

Mahkeme, her iki sanık hakkında da henüz nihai karar vermedi ancak çiftin bu konuda suç ortağı olduğu gerekçesi ile aynı cezaya çaptırılacağı ifade ediliyor.

FBI ajanları, 9 Ekim'de çifti gizli verileri kendileri ile paylaşmaya çalıştıkları sırada tutuklamıştı.

Tutuklanmalarına ilişkin ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çok Gizli Güvenlik Erişim İzni” bulunan Toebbe’nin Nisan 2020’de yabancı bir hükümet yetkilisine, gizli bir ilişki öneren bir mesaj gönderdiği ve burada kendisinden daha fazla veri satmayı teklif ettiği ifade edilmişti.

Bu mesajlaşmanın ardından da şifreli e-posta yoluyla bir kişiye yazmaya başlayan çiftin 100 bin dolar değerinde kripto para karşılığında gizli bilgileri paylaşmak için bir anlaşma yaptığı belirtilmişti.

BİLGİLERİ BİR SANDVİÇİN İÇİNDEKİ SD KARTA YERLEŞTİRMİŞTİ

Haziranda çift, gizli bilgileri teslim etmek için Batı Virginia’ya gitmiş ve çiftin ifadesine göre, Diana Toebbe gözcülük yaparken, Jonathan Toebbe ise fıstık ezmeli bir sandviçin içine bir SD kart yerleştirmişti.

Çiftin iletişime geçtiği FBI ajanı ise kartı aldıktan sonra çifte parayı göndermiş ve SD karta erişmek için bir şifre almıştı.

SD kartta “denizaltı nükleer reaktörleriyle ilgili” gizli bilgilerin yer aldığı kaydedilmişti.

Jonathan Toebbe, ağustosta bu sefer sakız paketinin içine gizlenmiş ikinci bir veri satışı yapmak üzere yazışmış ve bu yazışmada bu veri paketinde daha fazla bilgi olduğunu ifade etmişti.

Çift, bu veri paketinin takası sırasında yakayı ele vermişti. (AA)


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