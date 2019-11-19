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ABD'nin skandal Filistin açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:29 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yerleşim birimleri faaliyetlerine ilişkin politikasının değişmediğini, tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti.

ABD'nin skandal Filistin açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mogherini, AB'nin İsrail'in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Mogherini, "AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşru taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı. (AA)

Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değilPompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil
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Anahtar Kelimeler:
AB ABD israil uluslararası hukuk yerleşim birimleri

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