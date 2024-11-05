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ABD Seçimleri’nde salıncak eyalet nedir? Salıncak eyaletler hangileri?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.11.2024 19:30
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Dünya genelinde ülkelerde uygulanan çeşitli seçim sistemleri mevcuttur. Bu seçim sistemleri sayesinde insanlar oy kullanma hakkını kullanmakta ve seçim süreci üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde ise Seçiciler Kurulu denilen bir kurul da devreye girmektedir. Bunun yanı sıra seçimin gidişatını belirleyen ana faktörlerden biri salıncak eyalet denilen eyaletlerdir. Peki, ABD Seçimleri’nde salıncak eyalet nedir, salıncak eyaletler hangileri?

ABD Seçimleri’nde salıncak eyalet nedir? Salıncak eyaletler hangileri?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri, eyaletlerde yaşayan tüm insanların geleceklerini etkileyen önemli seçim türlerinden biridir. Seçim sürecinde seçmen olarak nitelendirilen kişilerin oylarının yanı sıra Seçiciler Kurulu olarak bilinen kurul üyelerinin de büyük bir etkisi vardır. Seçimlerde kaderi değiştiren bir diğer önemli etken ise salıncak eyaletlerdir. Bu noktada karşımıza "salıncak eyalet nedir?" konusu çıkabilmektedir.

ABD Seçimleri’nde salıncak eyalet nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan ile birlikte Başkan Yardımcısı seçimi de yapılmaktadır. Bu seçim, genel olarak 4 senede bir kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki salı gününün denk geldiği tarihte gerçekleşmektedir.

ABD Seçimleri oy veren kişilerin dışında Seçiciler Kurulu adı ile bilinen ve başkanı seçen bir organ olarak tabir edilen kurulu da içermektedir. Bu kurul bünyesinde seçmenlerin oyları ile belirlenmiş olan toplamda 538 seçici üye bulunmaktadır. ABD Başkanlık Seçimleri sürecini derinden etkileyen faktörlerden biri salıncak eyalet isimlendirilen eyaletlerdir.

Salıncak eyalet İngilizcesi Swing States olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçimlerde aday olarak gösterilen partilerin oy oranlarının birbirlerine yakın olduğu, oy kullanan kişilerin ise seçimden seçime farklı partilere oy verdiği özel eyaletler, salıncak eyalet olarak adlandırılmaktadır.

Salıncak eyaletler hangileri?

Seçimlerde seçmen olarak sınıflandırılan halkın devamlı olarak karar değiştirmesi, seçim sonuçlarını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Seçimleri sürecinde de oy kullanan eyaletlerin sıklıkla fikir değiştirmesi, salıncak eyalet olarak tanımlanmaktadır. Bu eyaletlerin verdikleri karardan dönmesi veya kararlarını devamlı değiştirmesi, seçimin neticesini doğrudan etkilemektedir. Salıncak eyalet özellikleri arasında en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplam 538 seçilmiş üyenin 93’üne sahip olmasıdır. Seçimde başkan olabilmek için 270 seçilmiş üye sayısına erişim sağlanması da seçimi etkileyen bir diğer önemli faktörlerden biridir. ABD’de başkanlık seçimlerini doğrudan etkileyen toplamda 7 eyalet vardır. Salıncak eyaletleri olarak da tabir edilen bu eyaletler şunlardır:

  • Georgia
  • Arizona
  • Kuzey Karolina
  • Michigan
  • Pensilvanya
  • Wisconsin
  • Nevada
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Anahtar Kelimeler:
seçim abd amerika birleşik devletleri
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