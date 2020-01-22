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  4. ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planladığı belirtildi. Trump’ın hedefindeki ülkeler Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olarak açıklandı.

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın ‘seyahat yasağı’ politikası; Eritre, Kırgızistan, Belarus, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya’yı da içererek genişleyecek.

Listeyi gördüğünü söyleyen iki yetkiliye dayandırılan haberde, ‘tamamen bir yasaklamanın’ söz konusu olmayabileceği ancak iş ya da seyahat gibi vize türlerine kısıtlama getirilebileceği belirtildi. Listeye nihai şeklinin verilmediğini de vurgulayan yetkililer, Beyaz Saray’ın bir ya da iki ülke daha ekleyebileceğini kaydetti.

Bazı ülkelerin, ABD’ye göçün az olduğu yerlerde doğmuş olan kişilere yeşil kart vermeyi öngören Çeşitlilik Göçmen Vize Programı dışında tutulabileceği aktarıldı.

DOĞRULAMIŞ AMA İSİM VERMEMİŞTİ

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada seyahat yasakları listesine daha fazla ülkeyi eklemeye çalıştığını doğrulamış, ancak isim belirtmekten kaçınmıştı.

Trump, göreve gelmesinden kısa süre sonra Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Yasal süreçlerle liste pek çok kez değişirken şu anda bu yasak İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore ve Venezüella vatandaşlarını kapsıyor.

ABD’li yetkililer, yasak kararını ‘potansiyel terör tehdidini önlemek, ulusal güvenliği korumak’ gibi gerekçelerle açıklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD seyahat yasak

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