Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ara karar açıklandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil dahil 5 kişi için tahliye kararı verildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

DAVANIN 12. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12. celsesi görülen duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti.

Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

Özgür Kabadayı

Tutukluluk durumlarına ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Berkant Acil, Arif Sevik, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan’ın tutukluluk hallerinin devamını Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini talep etti.

Berkant Acil

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan’ın tutukluluk hallerinin devamına, Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban’ın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Duruşma, 15 Şubat’a ertelendi.

HALUK LEVENT "ONUN YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Davada tanık olarak dinlenen Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya'nın dosyayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Kendi hesaplarının asistanı tarafından kullanıldığını söyleyen Levent, "Bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025’te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklanmış, soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026’da gerçekleştirilmişti.

92 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı’nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır