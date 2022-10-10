HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"

ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"

10.10.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'deki ziyaretlerine devam ediyor. Boston'da bir takım görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren'le bir araya geldi.. Biyomedikal çalışmalar üzerine görümeler gerçekleştiren CHP lideri, "Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir takım ziyaretler için gittiği ABD'den ilk mesajını paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu bilimsel çalışmalara vurgu yaparak "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı"na dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler...CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler...

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE REKABET EDEBİLMESİ..."

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından su paylaşımı yaptı; "Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak."

KILIÇ1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'CHP'nin başörtüsü teklifi gündem olmuştu! Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 'Ayağına sıkmak diye buna derim'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu abd

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.