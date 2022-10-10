ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir takım ziyaretler için gittiği ABD'den ilk mesajını paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu bilimsel çalışmalara vurgu yaparak "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı"na dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE REKABET EDEBİLMESİ..."

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından su paylaşımı yaptı; "Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak."





