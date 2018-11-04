ABD'yi sarsan ölüm haberi!

Brent Taylor, ABD’nin Utah eyaletine bağlı North Ogden Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak dondurup, Ulusal Muhafız Güçleri ile Afganistan’a gitmişti. Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan 39 yaşındaki teğmen Brent Taylor’ın, bir saldırı sonucunda öldürüldüğü duyuruldu.
Konuyla ilgili askeri yetkililer yaptığı açıklamada, “Utah eyaletinin 17 bin nüfuslu Kuzey Ogden şehrinin belediye başkanı olan ve aynı zamanda da devletin Ulusal Muhafız Gücü’nde de görevli 7 çocuk babası 39 yaşındaki Teğmen Brent Taylor, bir yıllığına geçici görev için gittiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de hayatını kaybetmiştir” denildi.
2013 yılında 17 bin nüfuslu Kuzey Ogden şehrine Belediye Başkanı seçilen Brent Taylor, Utah Ulusal Muhafız Güçleri ile Ocak ayında bir yıllığına Afganistan'a geçici göreve gittiği belirtildi. Afganistan’da öldürülen Teğmen Brent Taylor’ın, daha önce iki kez Irak'ta ve bir kez de Afganistan'da görev yaptığı açıklandı.
Öte yandan, Afganistan’da Taliban güçleriyle 17 yıldır süren savaşta 2 bin 400’den fazla ABD ordusuna mensup görevlinin öldürüldüğü biliniyor. (İHA)
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti
Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor
İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum