UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında tribün olayları nedeniyle oyun durmuştu. Yaşanan skandala ilişkin Türkiye'den ilk adım geldi.

"HUKUKİ İŞLEM TALEP EDİLMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. Beşiktaş’ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmiş, Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.

Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti. Beşiktaş, Gürcistan’da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 yenmişti.