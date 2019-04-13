SPOR

Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İkinci golden sonra oyundan vazgeçtik. Biz ilk yarı doğru oyun oynadık ama ikinci yarı rakip bizi cezalandırdı” dedi. Avcı, şampiyonluk içinse, “6 hafta kaldı. Cebimiz dolu. En iddialı ve en avantajlı ekip biziz. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz” yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı 2-1’lik mağlubiyet alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatından dolayı derin üzüntülerini belirterek sözlerine başlayan Avcı, “Türk spor ailesinin ve Fenerbahçe ailesinin önemli kişilerinden Can Bartu’yu kaybettik. Bazen skorlar, oyunlar konuşulur ama kahramanlar asla unutulmaz. Can Bartu da bunlardan birisiydi. Özellikle ‘Sinyor’ lakabının içini iyi dolduran bir isimdi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun başı sağ olsun” dedi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımıGökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı
Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı başakşehir Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Adebayor ayrılıyor

Adebayor ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ola sen o tt ye 2 puan falan önde gel bak görürsün avantajı ozaman hı hı
tabi tabi nasıl olsa yarınki maç size oynanacağını biliyorsun ondan rahatsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Avcı'dan şampiyonluk sözleri

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

Gökhan İnler'den Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in yıldızından Messi için olay sözler

Elia'dan Messi için olay sözler

Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Başakşehir'in jokeri Mahmut

Emre Belözoğlu, hakem kararı sonrası formasını yırttı!

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.