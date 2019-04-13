Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı 2-1’lik mağlubiyet alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatından dolayı derin üzüntülerini belirterek sözlerine başlayan Avcı, “Türk spor ailesinin ve Fenerbahçe ailesinin önemli kişilerinden Can Bartu’yu kaybettik. Bazen skorlar, oyunlar konuşulur ama kahramanlar asla unutulmaz. Can Bartu da bunlardan birisiydi. Özellikle ‘Sinyor’ lakabının içini iyi dolduran bir isimdi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun başı sağ olsun” dedi.
G.Saray'ın istediği yıldız dünya devine gidiyor
'G.Saray F.Bahçe'yi yenebilir'
Terim'in tazminatında karar!
Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti
Oğuzhan'ın yeni adresini açıkladılar!
Beşiktaş'tan Ertaç Özbir hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor
TFF'den Can Bartu kararı
Aboubakar geri dönüyor
Adana Demir play-off aşkına!
Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!
Önce transferi açıkladı, sonra sildi!
Göreve Erol Bulut değil, o geldi
Trabzon'un genç yıldızı ameliyat oldu
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Emre Mor bunu da yaptı
Bundesliga'da ayrılık yaşandı
Okuyucu Yorumları 2 yorum